«Адмирал» подпишет новый контракт с защитником Лисовцом

Как стало известно «СЭ», «Адмирал» подпишет новый контракт с защитником Евгением Лисовцом. По нашей информации, соглашение будет рассчитано на один год.

В нынешнем сезоне он провел 51 матч в регулярном чемпионате и 10 в плей-офф, забросив в общей сложности 5 шайб и отдав 10 результативных передач.

Ранее 28-летний белорусский хоккеист выступал за «Салават Юлаев» и «Витязь».