Спортивный директор СКА Якубов может стать генменеджером «Лады»

Как стало известно «СЭ», спортивный директор СКА Рафик Якубов может стать новым генеральным менеджером «Лады».

Также в Тольятти могут перейти несколько игроков системы армейцев.

Якубов занимает пост спортивного директора СКА с 2021 года. Ранее он работал генеральным менеджером «Ак Барса».

13 апреля «Лада» была включена в состав участников ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ сезона-2023/24.