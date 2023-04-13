ХК «Лада» включен в состав участников ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ сезона-2023/24
13 апреля 2023 года Совет директоров Лиги утвердил состав участников следующего сезона.
Рассмотрев все материалы, представленные лигой, Совет директоров принял решение утвердить количественный состав участников ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ сезона 2023/2024 — 23 клуба.
В состав участников включена «Лада», которая возвращается в КХЛ после пяти сезонов в ВХЛ.
Ранее команда выступала в КХЛ с 2008 по 2010 год и с 2014 по 2018 год, после чего была исключена на основании рейтинга, который ориентировался на спортивные и экономические показатели
Состав участников сезона 2023/2024:
1. «Авангард» (Омск);
2. «Автомобилист» (Екатеринбург);
3. «Адмирал» (Владивосток);
4. «Ак Барс» (Казань);
5. «Амур» (Хабаровск);
6. «Барыс» (Астана);
7. «Витязь» (Московская область);
8. «Динамо» (Минск);
9. «Динамо» (Москва);
10. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин);
11. «Лада» (Тольятти);
12. «Локомотив» (Ярославль);
13. «Металлург» (Магнитогорск);
14. «Нефтехимик» (Нижнекамск);
15. «Салават Юлаев» (Уфа);
16. «Северсталь» (Череповец);
17. «Сибирь» (Новосибирская область);
18. СКА (Санкт-Петербург);
19. «Спартак» (Москва);
20. «Торпедо» (Нижний Новгород);
21. «Трактор» (Челябинск);
22. «Сочи» (Сочи);
23. ЦСКА (Москва).
В нынешнем сезоне ВХЛ «Лада» заняла шестое место в турнирной таблице регулярного чемпионата.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
Ак Барс - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|17.04
|19:30
|
Ак Барс – ЦСКА
|- : -