Нападающий Обидин подписал контракт с «Автомобилистом» на один год

Нападающий Андрей Обидин подписал контракт с «Автомобилистом».

Как сообщает пресс-служба, форвард заключил двусторонний контракт с клубом на один год.

25-летний нападающий провел минувший сезон в составе «Адмирала». Он сыграл за команду 47 матчей и набрал 10 (3+7) очков.

Обидин в системе «Автомобилиста» выступал с 2013 года, когда дебютировал в МХЛ за команду «Авто». Дебют нападающего в главной команде клуба состоялся в сезоне-2016/17. В общей сложности на счету Обидина в КХЛ 43 (20+23) очка в 216 матчах.