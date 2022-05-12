Быков ответил на критику Кожевникова: «Еще в юношеском возрасте мой сын отказался выступать за Швейцарию»

Вячеслав Быков отреагировал на критику Александра Кожевникова за политические высказывания

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков в разговоре с «СЭ» отреагировал на критику бывшего хоккеиста и эксперта Александра Кожевникова.

«Для справки господину Кожевникову: мой сын еще в юношеском возрасте отказался выступать за сборную Швейцарии. А я до политика не дорос», — сказал Быков «СЭ».

Ранее Кожевников раскритиковал Вячеслава Быкова за политические высказывания в прессе и призывал его сына отказаться от выступления за сборную Швейцарии.