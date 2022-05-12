Сушинский считает, что потери «Авангарда» не связаны с отказом игроков ехать в Омск и новым главным тренером

Экс-президент «Авангарда» Максим Сушинский оценил действия клуба на старте межсезонья и перспективы главного тренера команды Дмитрия Рябыкина.

«Как и говорил ранее, я верю в то, что Рябыкин справится с поставленными перед ним задачами, но только при условии, что ему дадут для этого боеспособный состав команды. А если нормальной команды не будет, то тогда никто не справится. Жду ли я громких подписаний от «Авангарда» в ближайшее время? Для меня главное не громкие подписания, а чтобы команда гремела!» — приводит слова Сушинского Betonmobile.ru.

Сушинский, так же, как и все, заметил, что пока омский клуб довольно скромно ведет себя на старте трансферной кампании.

«Сразу скажу, не согласен с появившейся информацией, будто хоккеисты не хотят ехать в Омск. Уверен, дело не в прописке клуба. Помню, когда работал в «Авангарде», все с удовольствием откликались на наше предложение. Каждый день из Омска летают самолеты в Москву и Санкт-Петербург. Едут же игроки в тот же Магнитогорск, не в обиду этому уральскому городу сказано. Хоккеистам на самом деле все равно где выступать, им важны условия контракта и шансы на победу в чемпионате», — заявил Сушинский.

В начале мая «Авангард» сообщил о назначении 46-летнего Рябыкина новым главным тренером команды. Специалист работает в тренерском штабе клуба с 2016 года.