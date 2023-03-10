Купцов — о поражении от «Ак Барса»: «Первый период был равный, второй полностью провалили»

Нападающий «Нефтехимика» Сергей Купцов прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:6) в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

«Эмоции только негативные, что тут скажешь. Будем стараться делать все, чтобы вернуть серию сюда. Можно сказать, что Казань здорово начинает матчи. Она это демонстрировала и по сезону. Мы к этому готовимся, но получается, что пропускаем первыми, а затем приходится догонять. Сегодня не получилось, к сожалению.

Первый период был равный, второй полностью провалили. «Ак Барс» забросил нам и в большинстве, и в равных составах. В перерыве поговорили с ребятами, сказали, что нельзя рассыпаться, нужно играть до конца», — приводит слова Купцова «РБ Спорт».

После пяти матчей «Ак Барс» ведет в серии (3-2). Следующий матч пройдет в Нижнекамске 11 марта. Начало встречи — в 17:00 по московскому времени.