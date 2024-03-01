Форвард «Магнитки» Коробкин о восстановлении после травмы: «Оно прошло быстрее, чем планировалось»

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Егор Коробкин в интервью «СЭ» рассказал о восстановлении после травмы, из-за которой пропустил больше месяца.

— Вы вернулись в состав после травмы. Рады, что сыграли хотя бы один матч в регулярке перед плей-офф?

— Конечно. Я рвался к этому. Снял раньше времени гипс, начал как можно быстрее восстанавливаться, разрабатывать ногу. Объездил всех докторов, которых только можно. Я шел к тому, чтобы сыграть еще в регулярке, чтобы почувствовать атмосферу и команду внутри. Очень рад вернуться. Безумно соскучился. Жду не дождусь, когда начнется плей-офф.

— Восстановление прошло быстрее, чем планировалось?

— Да. Гораздо быстрее.

В регулярном чемпионате-2023/24 Коробкин провел 54 матча за «Металлург» и набрал 23 (9+14) очка.