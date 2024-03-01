Нападающий «Металлурга» Коробкин: «Будем бороться за кубок»

Форвард магнитогорского «Металлурга» Егор Коробкин в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от плей-офф Кубка Гагарина.

— Скоро для «Металлурга» стартует плей-офф. Уже есть особенные чувства?

— Конечно. Мы очень рады. Это самое приятное время. Будем бороться за кубок.

— Вы — один из игроков, которые были в команде в серебряном сезоне-2021/22. Ощущаете, что нынешний «Металлург» созрел для больших дел в плей-офф?

— Думаю, да. В этом году у нас собралась классная команда. Есть люди, которые играли в том финале. Все подскажем, объясним молодым — у нас есть хороший опыт. Есть ребята, которые выигрывали кубки. Тренерский состав — тоже очень титулованный. Они нам помогут. Будем бороться за кубок.

В первом раунде плей-офф «Металлург» сыграет с хабаровским «Амуром». Серия начнется 1 марта в Магнитогорске.