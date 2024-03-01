Коробкин — о новом контракте с «Металлургом»: «У меня огромное желание играть за Магнитогорск»
Нападающий «Металлурга» Егор Коробкин в интервью «СЭ» прокомментировал новый контракт с клубом, подписанный в декабре.
— В декабре вы продлили контракт с «Металлургом». Быстры пришли к соглашению?
— Достаточно быстро. И клуб проявил интерес, и у меня огромное желание играть за Магнитогорск. Очень рад остаться здесь. Хочется выигрывать и показывать хороший хоккей.
— Другие клубы вы и не рассматривали, учитывая вашу любовь к родному городу и клубу?
— Да, так и есть.
— Перед сезоном у вас были большие ожидания, связанные и с новым главным тренером, и с личным прогрессом. Довольны, как сложилась регулярка?
— Не совсем доволен своей игрой. Мог сыграть лучше. Не рассчитывал на досадную травму. Самое главное — команда заняла первое место. Плюс я улучшил свою статистику по сравнению с прошлым сезоном. Регулярку можно занести в копилку. Дальше — больше.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
0 - 0
|0 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
0 - 0
|0 - 0
|
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
|0 - 0
|
Авангард - Лада
Авангард - Лада
0 - 0
|0 - 0
|
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
1 - 0
|1 - 0
|
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
0 - 1
|0 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
0 - 1
|0 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
0 - 1
|0 - 1
|1.03
|16:30
|
Авангард – Лада
|- : -
|1.03
|17:00
|
Металлург Мг – Амур
|- : -
|1.03
|19:30
|
СКА – Торпедо
|- : -