Коробкин — о новом контракте с «Металлургом»: «У меня огромное желание играть за Магнитогорск»

Нападающий «Металлурга» Егор Коробкин в интервью «СЭ» прокомментировал новый контракт с клубом, подписанный в декабре.

— В декабре вы продлили контракт с «Металлургом». Быстры пришли к соглашению?

— Достаточно быстро. И клуб проявил интерес, и у меня огромное желание играть за Магнитогорск. Очень рад остаться здесь. Хочется выигрывать и показывать хороший хоккей.

— Другие клубы вы и не рассматривали, учитывая вашу любовь к родному городу и клубу?

— Да, так и есть.

— Перед сезоном у вас были большие ожидания, связанные и с новым главным тренером, и с личным прогрессом. Довольны, как сложилась регулярка?

— Не совсем доволен своей игрой. Мог сыграть лучше. Не рассчитывал на досадную травму. Самое главное — команда заняла первое место. Плюс я улучшил свою статистику по сравнению с прошлым сезоном. Регулярку можно занести в копилку. Дальше — больше.