Рашевский — о Гусеве: «Если он будет также хорошо играть, возможно, вернется за океан»

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский, оформивший дубль в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против ЦСКА (4:3ОТ), поделился эмоциями от победы.

— Вчера исчезла интрига, связанная с Кубком Континента. Поделитесь впечатлениями.

— Этот промежуточный трофей, конечно же приятен для нашей команды. Я считаю, что это приятный приз перед плей-офф, чтобы зайти с двойной мотивацией и выиграть главный трофей. Мы все рады и довольны своей работой.

— Заходили на хет-трик. Чего не хватило?

— О хет-трике мысли сегодня не было — была мысль добыть победу.

— Минское «Динамо» — ваш соперник в первом раунде. Команда достаточно разносторонняя. Как будете настраиваться?

— Пока еще не было разговора об этом. Завтра отдохнем, через два дня начнем подробный разбор каждого игрока.

— Что можете сказать об игре Никиты Гусева на протяжении всего регулярного чемпионата?

— Классный мастер, которых в лиге можно по пальцам пересчитать. Не буду расхваливать сильно, чтобы не расслабляться. Если он номер один, значит, он заслуживает этого. Я думаю, что у Никиты вполне уровень НХЛ. Если он будет также хорошо играть —возможно вернется за океан.

Гусев набрал 89 (23+66) очков в 68 матчах регулярного чемпионата КХЛ.