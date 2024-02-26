Рашевский — о Гусеве: «Если он будет также хорошо играть, возможно, вернется за океан»
Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский, оформивший дубль в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против ЦСКА (4:3ОТ), поделился эмоциями от победы.
— Вчера исчезла интрига, связанная с Кубком Континента. Поделитесь впечатлениями.
— Этот промежуточный трофей, конечно же приятен для нашей команды. Я считаю, что это приятный приз перед плей-офф, чтобы зайти с двойной мотивацией и выиграть главный трофей. Мы все рады и довольны своей работой.
— Заходили на хет-трик. Чего не хватило?
— О хет-трике мысли сегодня не было — была мысль добыть победу.
— Минское «Динамо» — ваш соперник в первом раунде. Команда достаточно разносторонняя. Как будете настраиваться?
— Пока еще не было разговора об этом. Завтра отдохнем, через два дня начнем подробный разбор каждого игрока.
— Что можете сказать об игре Никиты Гусева на протяжении всего регулярного чемпионата?
— Классный мастер, которых в лиге можно по пальцам пересчитать. Не буду расхваливать сильно, чтобы не расслабляться. Если он номер один, значит, он заслуживает этого. Я думаю, что у Никиты вполне уровень НХЛ. Если он будет также хорошо играть —возможно вернется за океан.
Гусев набрал 89 (23+66) очков в 68 матчах регулярного чемпионата КХЛ.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
0 - 0
|0 - 0
|
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
|0 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
0 - 0
|0 - 0
|
Авангард - Лада
Авангард - Лада
0 - 0
|0 - 0
|
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
0 - 0
|0 - 0
|
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
|0 - 0
|29.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – Трактор
|- : -
|29.02
|19:00
|
Ак Барс – Автомобилист
|- : -
|29.02
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|29.02
|19:30
|
Спартак – Северсталь
|- : -