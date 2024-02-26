Порядин о Кубке Гагарина: «Плей-офф — это эмоции, драйв. Думаю, будет интересно»

Нападающий «Спартака» Павел Порядин в комментарии для «СЭ» подвел итоги последнего матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо».

— Хотелось победить, вышли чуть несобранными, и соперник наказал нас за это. Тяжело доставать, когда проигрываешь в счете. Не получилось догнать. Регулярный сезон закончен, готовимся к плей-офф.

— В последних четырех играх пропускали первыми.

— Может быть, головой уже думаем о плей-офф, не уверен точно в причинах. Соперник наказывает за ошибки, надо это переламывать.

— Сегодня мы снова увидели вашу тройки в полном составе, рады, что удалось до плей-офф сыграть вместе?

— Приятно играть вместе. Ваня вернулся, думаю тяжеловато ему сегодня было. Все равно показали хорошее движение. Надеюсь, все ребята войдут в плей-офф в хорошем физическом состоянии.

— Закончили регулярку на четвертом месте, начинаете плей-офф дома. Могли в начале сезона представить, что будет такой результат?

— Я был уверен, что у нас получится хорошо. У нас отличная атмосфера в команде, это самое главное. Все дружные, сработались, сплотились. Все выросли за этот сезон, и в личных моментах, и как команда. Все у нас получится дальше еще лучше.

— Чего ожидаете от плей-офф?

— Ждем хороший хоккей. Плей-офф — это эмоции, драйв. Думаю, будет интересно.

«Спартак» в первом раунде Кубка Гагарина сыграет с «Северсталью».