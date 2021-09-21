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Нападающий «Динамо» Чебыкин высказался о своей результативности в этом сезоне КХЛ

21:57
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Нападающий «Динамо» Николай Чебыкин высказался о своей результативности в нынешнем сезоне регулярного чемпионата КХЛ.

«Просто сейчас, наверное, первый раз за последние четыре-пять лет, когда я прошел полноценную предсезонку без всяких повреждений. Мне не мешали никакие травмы, болезни. Все через работу, хорошо готовился, летом не отдыхал почти. Думаю, все дело в этом», — цитирует Чебыкина «Известия».

В этом сезоне 24-летний хоккеист провел 6 матчей, в которых забил 6 шайб. «Динамо» выиграло шесть матчей из шести в КХЛ.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1223986/aleksei-fomin/ia-ne-iz-tekh-kto-otsiditsia-v-storonke-esli-nado-zastuplius-za-rebiat

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Виктория Кравченко все материалы автора

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