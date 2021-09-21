Московское «Динамо» дома обыграло рижское «Динамо»

В матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» победило «Динамо» из Риги — 4:1.

В составе победителей забивали Станислав Галиев, Дмитрий Рашевский, Вадим Шипачев и Иван Игумнов. У гостей отличился Николай Елисеев.

Московский клуб набрал 14 очков и вышел на первое место в Западной конференции. У рижан шесть очков и 11-е место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Динамо» (Рига) — 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)

Голы: Галиев — 6 (бол., Шипачев), 3:26 — 1:0. Елисеев — 4 (Пуарье), 16:03 — 1:1. Рашевский — 5, 45:46 — 2:1. Шипачев — 8 (бол., Клинкхаммер, Войнов), 51:43 — 3:1. Игумнов — 1 (Михайлов), 54:53 — 4:1.

Вратари: Бочаров — Маховский.

Штраф: 6 — 20.

Броски: 33 (7+9+17) — 16 (5+8+3).

Судьи: Гофман, Ермолаев.

21 сентября. Москва. «ВТБ Арена».