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КХЛ: расписание и результаты матчей 21 сентября

10:40
Московское «Динамо» на своем льду примет рижский клуб. Фото ХК «Динамо» Москва
Московское «Динамо» на своем льду примет рижский клуб. Фото ХК «Динамо» Москва
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Сегодня, 21 сентября, в регулярном чемпионате КХЛ состоится 5 матчей.

«Барыс» — ЦСКА (16.30)

«Северсталь» — «Салават Юлаев» (19.00)

«Динамо» Москва — «Динамо» Рига (19.30)

СКА — «Амур» (19.30)

«Спартак» — «Авангард» (19.30)

КХЛ: новости, статьи, расписание матчей и турнирные таблицы

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Сергей Ревенко все материалы автора

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