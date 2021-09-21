КХЛ: расписание и результаты матчей 21 сентября
10:40
Сегодня, 21 сентября, в регулярном чемпионате КХЛ состоится 5 матчей.
«Барыс» — ЦСКА (16.30)
«Северсталь» — «Салават Юлаев» (19.00)
«Динамо» Москва — «Динамо» Рига (19.30)
СКА — «Амур» (19.30)
«Спартак» — «Авангард» (19.30)
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