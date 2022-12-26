Мирошниченко о Мичкове: «Дай бог, чтобы у него все хорошо было. Ну разве что в мыслях где-то соревнуемся»

Нападающий «Авангарда» Иван Мирошниченко поделился эмоциями после дебютного гола в составе омского клуба.

«Эмоции от первого гола в КХЛ... непередаваемые! Когда увидел эту шайбу за ленточкой, вообще взрыв был. И партнеры были рады, не описать просто все это!

Не очень удобно было бросать в том моменте? Неудобно мне — неудобно вратарю. Он и первый гол пропустил над ловушкой, я постарался бросить туда же, и, наверное, неожиданный для него бросок получился. Ну и залетела.

Конечно, немного напрягало, что моменты есть, а забить не мог. И хорошие ведь моменты были, «в ноль» два раза выходил. Так что это долгожданный гол. Думаю, можно уже сказать, что я адаптировался в КХЛ. Наверное, зарабатываю тренерское доверие, поэтому с каждым матчем все больше играю. Этот гол посвящаю своим родным и любимым, все-таки трудный путь прошел. Мы все были вместе, никто меня не бросал.

Соревновательный момент с Мичковым? Да особо нет, у него своя карьера складывается, рад, что он вчера забил и буллит, и с игры за «Сочи». Дай бог, чтобы у него все хорошо было. Ну разве что в мыслях где-то соревнуемся», — приводит слова Мирошниченко сайт КХЛ.

Мирошниченко дебютировал за «Авангард» в КХЛ 4 декабря в матче регулярного чемпионата против «Трактора» (5:1). 26 декабря в игре против «Барыса» (5:2) 18-летний форвард забросил свою первую шайбу в лиге.

В марте у 18-летнего Мирошниченко была диагностирована лимфома Ходжкина — опухолевое заболевание лимфатической системы. Игрок проходил лечение в Германии. В начале июня нападающий завершил полный курс лечения от онкологического заболевания и вернулся к тренировкам.