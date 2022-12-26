КХЛ: «Металлург» — «Трактор», ЦСКА — «Динамо» Москва и другие матчи 26 декабря

Регулярный чемпионат КХЛ.

26 декабря, понедельник

16.30 (мск) «Авангард» — «Барыс»

17.00 «Металлург» — «Трактор»

17.00 «Салават Юлаев» — «Автомобилист»

19.00 «Куньлунь» — «Торпедо»

19.00 «Северсталь» — «Витязь»

19.10 «Динамо» (Минск) — «Нефтехимик»

19.30 «Локомотив» — «Спартак»

19.30 ЦСКА — «Динамо» (Москва)

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут