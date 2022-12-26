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Сегодня, 08:45

КХЛ: «Металлург» — «Трактор», ЦСКА — «Динамо» Москва и другие матчи 26 декабря

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Владислав Каменев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Регулярный чемпионат КХЛ.

26 декабря, понедельник

16.30 (мск) «Авангард» — «Барыс»

17.00 «Металлург» — «Трактор»

17.00 «Салават Юлаев» — «Автомобилист»

19.00 «Куньлунь» — «Торпедо»

19.00 «Северсталь» — «Витязь»

19.10 «Динамо» (Минск) — «Нефтехимик»

19.30 «Локомотив» — «Спартак»

19.30 ЦСКА — «Динамо» (Москва)

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут

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Западная конференция И В П О
1 СКА 44 35 9 73
2 Локомотив 43 27 16 60
3 ЦСКА 41 26 15 57
4 Торпедо 42 26 16 55
5 Динамо М 43 24 19 55
6 Спартак 43 20 23 46
7 Витязь 43 18 25 44
8 Динамо Мн 43 17 26 42
9 Северсталь 42 16 26 42
10 Куньлунь 44 16 28 36
11 Сочи 42 5 37 18
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 42 28 14 60
2 Металлург 42 26 16 57
3 Сибирь 45 26 19 55
4 Авангард 42 24 18 52
5 Сал. Юлаев 42 22 20 52
6 Адмирал 43 23 20 51
7 Ак Барс 43 21 22 49
8 Барыс 43 19 24 41
9 Амур 41 17 24 40
10 Трактор 43 16 27 38
11 Нефтехимик 42 17 25 37
Результаты / календарь
6.12
7.12
8.12
19.12
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25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
26.12 16:30
Авангард – Барыс
 - : -
26.12 17:00
Металлург – Трактор
 - : -
26.12 17:00
Сал. Юлаев – Автомобилист
 - : -
26.12 19:00
Куньлунь – Торпедо
 - : -
26.12 19:00
Северсталь – Витязь
 - : -
26.12 19:10
Динамо Мн – Нефтехимик
 - : -
26.12 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
26.12 19:30
ЦСКА – Динамо М
 - : -
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