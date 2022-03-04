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Сегодня, 23:21

Форвард «Ак Барса» Дыняк: «Недостойно так проигрывать при своих болельщиках»

Нападающий «Ак Барса» Дыняк извинился перед болельщиками за поражение от «Авангарда»
Руслан Абушкин
Выпускающий редактор

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк прокомментировал домашнее поражение от «Авангарда» во втором матче первого раунда Кубка Гагарина (2:5).

«Недостойно так проигрывать при своих болельщиках. Хочу принести извинения нашим болельщикам, которые так яростно нас поддерживают. Будем исправлять ситуацию, есть день, чтобы перезагрузить голову и сыграть иначе», — приводит слова Дыняка официальный сайт казанцев.

Омский клуб ведет в серии до четырех побед со счетом 2-0.

6 и 8 марта команды сыграют в Балашихе.

КХЛ
ХК Авангард
ХК Ак Барс
Кубок Гагарина
0
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Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/4 финала конференции Счет в серии
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
2 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
0 - 0
4. Динамо Мн - СКА
0 - 0
2 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 2
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
0 - 0
4. Северсталь - Динамо М
0 - 0
0 - 2
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 2
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
0 - 0
4. Авангард - Ак Барс
0 - 0
0 - 2
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 0
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
4. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
2 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
2 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
4. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
2 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
2 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
4. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
2 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
1 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
0 - 0
4. Барыс - Металлург
0 - 0
5. Металлург - Барыс
0 - 0
1 - 1
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4.03 17:00
Сал. Юлаев – Сибирь
 4 : 2
4.03 19:30
СКА – Динамо Мн
 3 : 1
4.03 19:30
Динамо М – Северсталь
 3 : 4
4.03 19:30
Ак Барс – Авангард
 2 : 5
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