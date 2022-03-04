Форвард «Ак Барса» Дыняк: «Недостойно так проигрывать при своих болельщиках»
Нападающий «Ак Барса» Дыняк извинился перед болельщиками за поражение от «Авангарда»
Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк прокомментировал домашнее поражение от «Авангарда» во втором матче первого раунда Кубка Гагарина (2:5).
«Недостойно так проигрывать при своих болельщиках. Хочу принести извинения нашим болельщикам, которые так яростно нас поддерживают. Будем исправлять ситуацию, есть день, чтобы перезагрузить голову и сыграть иначе», — приводит слова Дыняка официальный сайт казанцев.
Омский клуб ведет в серии до четырех побед со счетом 2-0.
6 и 8 марта команды сыграют в Балашихе.
Положение команд
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Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
2 - 0
|2 - 0
|
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 2
|0 - 2
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 2
|0 - 2
|
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 0
|2 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
2 - 0
|2 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
2 - 0
|2 - 0
|
Металлург - Барыс
|1 - 1
Результаты / календарь
8.01
9.01
10.01
11.01
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13.01
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1.03
2.03
3.03
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5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
|4.03
|17:00
|
Сал. Юлаев – Сибирь
|4 : 2
|4.03
|19:30
|
СКА – Динамо Мн
|3 : 1
|4.03
|19:30
|
Динамо М – Северсталь
|3 : 4
|4.03
|19:30
|
Ак Барс – Авангард
|2 : 5
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