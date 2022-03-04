Форвард «Ак Барса» Дыняк: «Недостойно так проигрывать при своих болельщиках»

Нападающий «Ак Барса» Дыняк извинился перед болельщиками за поражение от «Авангарда»

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк прокомментировал домашнее поражение от «Авангарда» во втором матче первого раунда Кубка Гагарина (2:5).

«Недостойно так проигрывать при своих болельщиках. Хочу принести извинения нашим болельщикам, которые так яростно нас поддерживают. Будем исправлять ситуацию, есть день, чтобы перезагрузить голову и сыграть иначе», — приводит слова Дыняка официальный сайт казанцев.

Омский клуб ведет в серии до четырех побед со счетом 2-0.

6 и 8 марта команды сыграют в Балашихе.