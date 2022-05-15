Форвард «Ак Барса» с зарплатой в 55 миллионов рублей в год рассказал о своем отношении к деньгам

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий в интервью «СЭ» попытался объяснить, что для него значат деньги.

— Слышал много мнений очень богатых людей по этому поводу. Я обычный парень, который не мечтал никогда, что может зарабатывать какие-то огромные деньги. Когда начинал, помню, в Череповце зарплата была 3000 рублей, 2700. Всегда хотелось дать детям хорошее образование, создать хорошие условия для родителей. Всё вроде бы создано, теперь хочется это приумножать.

Хочется пользу принести деньгами, не только своей семье, но и другим помогать. А так, деньги — очень сложное понятие. У многих людей есть деньги, но нет свободы. Свобода — это самый, наверное, распространенный ответ. Как сказал Артемий Панарин: «Чтобы никому не лизать задницу». Ну отчасти, это факт, что ты сам себе хозяин, ни от кого не зависишь. В его случае, как он выразился, смысл один, но есть разные интерпретации. Я хочу сам на себя работать, хотя не факт, что я оставлю хоккей. Вроде до последнего отрицал существование тренерской работы в своей жизни, но сейчас не знаю, с годами это по-другому смотрится. Пока хочу поиграть еще годика четыре.

По данным «СЭ», годовой контракт Дмитрия Кагарлицкого в прошлом сезоне составил 55 миллионов рублей.