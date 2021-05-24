Зарплата Кагарлицкого в «Ак Барсе» составит около 55 млн рублей в год
13:57
Как стало известно «СЭ», зарплата нападающего Дмитрия Кагарлицкого в «Ак Барсе» составит около 55 млн рублей в год.
Сегодня, 24 мая, казанский клуб подписал однолетний контракт с Кагарлицким.
За свою карьеру Кагарлицкий принял участие в 544 матчах в КХЛ, набрал 389 (140+249) очков при показателе полезности «+63». Форвард входит в двадцатку лучших бомбардиров в истории КХЛ.
(Артур Хайруллин)
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