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Зарплата Кагарлицкого в «Ак Барсе» составит около 55 млн рублей в год

13:57
Дмитрий Кагарлицкий. Фото photo.khl.ru
Дмитрий Кагарлицкий. Фото photo.khl.ru
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Как стало известно «СЭ», зарплата нападающего Дмитрия Кагарлицкого в «Ак Барсе» составит около 55 млн рублей в год.

Сегодня, 24 мая, казанский клуб подписал однолетний контракт с Кагарлицким.

За свою карьеру Кагарлицкий принял участие в 544 матчах в КХЛ, набрал 389 (140+249) очков при показателе полезности «+63». Форвард входит в двадцатку лучших бомбардиров в истории КХЛ.

(Артур Хайруллин)

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