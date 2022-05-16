Сафин: «С назначением Козлова «Салават Юлаев» решил сделать ставку на своих воспитанников»
Бывший главный тренер «Салавата Юлаева» Венер Сафин оценил назначение Виктора Козлова в уфимский клуб.
«В назначении Козлова главным тренером я увидел то, что после отъезда легионеров «Салават Юлаев» решил идти своим путем, делать ставку на воспитанников. Разве это плохо? Я как болельщик команды только рад такому выбору и переживать за ребят от этого меньше не стану. Главное, чтобы не было шараханий из стороны в сторону. Да, возможно, кубковые перспективы становятся менее значимыми, чем, к примеру, у того же «Ак Барса». Но ведь в спорте, согласитесь, бывает всякое», — приводит Betonmobile слова Сафина.
Также специалист сравнил ситуацию в уфимском клубе с положением «Ак Барса», который возглавил Олег Знарок.
«Знаете, кто-то из хоккеистов действительно едет под тренера, а кто-то просто под конкретные деньги. Некорректно сравнивать Знарка и Козлова с Цулыгиным. Это пока разные весовые категории, не в обиду уфимским ребятам будет сказано. Думаю, они и сами это прекрасно понимают. Понятно, что в Казань игроки едут под Знарка, с этим глупо спорить. Значит, «Салават Юлаев» будет комплектоваться по-другому, руководствуясь своим путем. И я не считаю, что это плохо. Вот смотрите, под Знарка едут мастеровитые игроки, но ведь они же не местные, и потом также уедут, как и приехали. И вот представьте на секунду, что Знарок приехал бы в Уфу, а в команде сейчас есть своя толковая молодежь. Как считаете, играла бы она при нем? Я очень сомневаюсь», — добавил Сафин.
Виктор Козлов был назначен главным тренером «Салавата Юлаева» 1 мая. 47-летний специалист подписал контракт на 1 год.
В сезоне-2021/22 «Салават Юлаев» дошел до второго раунда плей-офф КХЛ, где проиграл «Трактору» (счет в серии — 2-4).
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|30.04
|15:00
|
Металлург – ЦСКА
|1 : 4