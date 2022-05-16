Сафин: «С назначением Козлова «Салават Юлаев» решил сделать ставку на своих воспитанников»

Бывший главный тренер «Салавата Юлаева» Венер Сафин оценил назначение Виктора Козлова в уфимский клуб.

«В назначении Козлова главным тренером я увидел то, что после отъезда легионеров «Салават Юлаев» решил идти своим путем, делать ставку на воспитанников. Разве это плохо? Я как болельщик команды только рад такому выбору и переживать за ребят от этого меньше не стану. Главное, чтобы не было шараханий из стороны в сторону. Да, возможно, кубковые перспективы становятся менее значимыми, чем, к примеру, у того же «Ак Барса». Но ведь в спорте, согласитесь, бывает всякое», — приводит Betonmobile слова Сафина.

Также специалист сравнил ситуацию в уфимском клубе с положением «Ак Барса», который возглавил Олег Знарок.

«Знаете, кто-то из хоккеистов действительно едет под тренера, а кто-то просто под конкретные деньги. Некорректно сравнивать Знарка и Козлова с Цулыгиным. Это пока разные весовые категории, не в обиду уфимским ребятам будет сказано. Думаю, они и сами это прекрасно понимают. Понятно, что в Казань игроки едут под Знарка, с этим глупо спорить. Значит, «Салават Юлаев» будет комплектоваться по-другому, руководствуясь своим путем. И я не считаю, что это плохо. Вот смотрите, под Знарка едут мастеровитые игроки, но ведь они же не местные, и потом также уедут, как и приехали. И вот представьте на секунду, что Знарок приехал бы в Уфу, а в команде сейчас есть своя толковая молодежь. Как считаете, играла бы она при нем? Я очень сомневаюсь», — добавил Сафин.

Виктор Козлов был назначен главным тренером «Салавата Юлаева» 1 мая. 47-летний специалист подписал контракт на 1 год.

В сезоне-2021/22 «Салават Юлаев» дошел до второго раунда плей-офф КХЛ, где проиграл «Трактору» (счет в серии — 2-4).