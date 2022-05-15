Кагарлицкий объяснил, почему не смог заиграть в СКА
Форвард «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий рассказал, что ему помешало показать высокий уровень в клубе из Санкт-Петербурга.
— В Питере момент был со здоровьем, руководство ко мне хорошо относилось, мы общались, потом ситуация в тупик зашла. Надо было просто месяц пропустить в августе, и в сентябре-октябре уже все нормально было бы. Понимая, что ты не выполняешь то, что от тебя требуют, тренеры теряют доверие, я и сам это понимал. Что самое интересное, если бы я углубился в суть проблемы тогда, стал бы здоровым человеком через месяц-полтора, и все было бы отлично. Но я сделал по-своему, как обычно.
— В чем была мотивация уходить в СКА?
— Никакого конкретного предложения не было от «Динамо». Я ждал месяц, даже больше. Да, в лиге я был в пятерке по очкам, да, в плей-офф мы ещё не стрельнули, у нас там команда собиралась молодая, пацаны динамовские играли первый-второй год, в тот сезон мы не готовы были кубок выигрывать. А вообще, из того состава можно было собирать крутую команду.
Я не собирался в СКА, и мысли такой не было. Были предложения гораздо выгоднее, чем Питер, но была такая мечта — попасть на чемпионат мира. Это не было условием, что я перехожу и автоматически там. Это было больше в голове, что мне объяснят мои проблемы, которые я должен исправить, чтобы попасть на чемпионат мира. Я знал, что при хорошем физическом состоянии могу там сыграть. Но получилось так, как получилось, это тоже опыт.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|30.04
|15:00
|
Металлург – ЦСКА
|1 : 4