Кагарлицкий объяснил, почему не смог заиграть в СКА

Форвард «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий рассказал, что ему помешало показать высокий уровень в клубе из Санкт-Петербурга.

— В Питере момент был со здоровьем, руководство ко мне хорошо относилось, мы общались, потом ситуация в тупик зашла. Надо было просто месяц пропустить в августе, и в сентябре-октябре уже все нормально было бы. Понимая, что ты не выполняешь то, что от тебя требуют, тренеры теряют доверие, я и сам это понимал. Что самое интересное, если бы я углубился в суть проблемы тогда, стал бы здоровым человеком через месяц-полтора, и все было бы отлично. Но я сделал по-своему, как обычно.

— В чем была мотивация уходить в СКА?

— Никакого конкретного предложения не было от «Динамо». Я ждал месяц, даже больше. Да, в лиге я был в пятерке по очкам, да, в плей-офф мы ещё не стрельнули, у нас там команда собиралась молодая, пацаны динамовские играли первый-второй год, в тот сезон мы не готовы были кубок выигрывать. А вообще, из того состава можно было собирать крутую команду.

Я не собирался в СКА, и мысли такой не было. Были предложения гораздо выгоднее, чем Питер, но была такая мечта — попасть на чемпионат мира. Это не было условием, что я перехожу и автоматически там. Это было больше в голове, что мне объяснят мои проблемы, которые я должен исправить, чтобы попасть на чемпионат мира. Я знал, что при хорошем физическом состоянии могу там сыграть. Но получилось так, как получилось, это тоже опыт.