На первый матч сборной России в Челябинске пришли более 7 тысяч зрителей

На первую игру сборной России 25 в Челябинске пришли более семи тысяч зрителей.

Национальная команда в товарищеском матче обыграла сборную Белоруссии со счетом 4:0.

1 мая сборная отправилась в турне, в ходе которого также посетит Астану, Красноярск, Тулу и Минск и сыграет против команд Белоруссии и Казахстана.