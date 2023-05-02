«Авангард» заключил контракт с защитником Абросимовым

«Авангард» объявил о заключении контракта на два года с защитником «Витязя» Романом Абросимовым.

28-летний хоккеист является воспитанником «Ак Барса».

За карьеру Абросимов, помимо казанской команды, выступал за «Нефтехимик» и «Сочи».

В прошедшем сезоне Абросимов провел 47 матчей за «Витязь» и набрал 14 (4+10) очков.