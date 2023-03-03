Мозякин: «Зарипов был в «Металлурге звездой номер один»
Лучший бомбардир в истории КХЛ Сергей Мозякин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о выступлении со своим партнером Данисом Зариповым за магнитогорский «Металлург», с которым они выиграли два Кубка Гагарина.
— Вы играли в «Металлурге», когда Данис только переходил в команду. Руководство советовалось с вами, стоит ли подписывать Зарипова? Принимали ли вы участие в переговорах?
— Серьезных советов у меня не спрашивали. Только по игре. Интересовались, поможет ли он нам. Но как можно было рассуждать, поможет ли такой человек команде? В тот момент мы много общались, много ездили по сборным. Всегда хотели сыграть в одной тройке с Данисом. И такой момент произошел. Я был только «за», чтобы он перешел в нашу команду. Руководство сделало такой шаг. Я сказал, что Данис нам точно поможет. Так и получилось.
— До прихода Даниса вы были единоличной звездой «Металлурга». С Зариповым пришлось делиться ролью лидера. Как отнеслись к этому?
— Даже не думал об этом. Когда Данис приехал, я не был суперзвездой. За два года, которые провел в «Металлурге», мы ничего не выиграли. А когда приехал Данис, что-то и получилось. В команду пришел человек, который выиграл два Кубка Гагарина. Он научил нас, как добираться до Кубка. А еще в команде был Вася Кошечкин. Все ребята сделали огромный вклад. Не могу сказать, что мы были главными звездами. Возможно, даже Данис сам был звездой номер один.
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ЦСКА - Северсталь
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Торпедо - Динамо М
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1 - 0
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|
Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
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|0 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
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СКА - Динамо Мн
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|0 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
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0 - 1
|0 - 1
|3.03
|17:00
|
Сал. Юлаев – Адмирал
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|
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Ак Барс – Нефтехимик
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