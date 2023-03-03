Мозякин рассказал, как познакомился с Зариповым
Лучший бомбардир в истории КХЛ Сергей Мозякин в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался о своем партнере по магнитогорскому «Металлургу» Данисе Зарипове, недавно завершившим игровую карьеру.
— Помните ваше первое знакомство с Зариповым?
— Это было очень давно. Подружились мы с ним в сборной. А познакомились намного раньше. Мы же одного года. Много встречались на финалах России. В 14 лет, в 15 — уже с этого возраста играли друг против друга. Помню, он выступал за Урал. У них была сильная команда.
— Раз Данис играл против вас, то, наверное, и проблем на льду много доставлял?
— Проблем, конечно, много. У них была хорошая тройка. Все ребята боевые. Помню, было много драк. Не в исполнении Даниса, а от его партнеров. Тяжело было против них играть.
— Данис с юных лет славился хитростью и высоким хоккейным интеллектом на льду?
— Вы знаете, хитрость и изобретательность он проявляет не только на льду. Он такой человек по жизни. Конечно, все это идет с детства. Дай Бог, чтобы так оставалось и дальше.
— В чем проявлялась изобретательность Зарипова?
— Расскажу одну историю. Мы хотели, чтобы руководство купило нам телевизор в раздевалку. Довольно-таки дорогой. Данис ни с того ни с сего — а дело было перед Новым годом — попросил, чтобы распечатали письмо Деду Морозу. Чтобы он на праздник подарил нам телевизор в раздевалку. И это свершилось. Мы отдали письмо — и нам купили телевизор.
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СКА - Динамо Мн
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Локомотив - Витязь
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