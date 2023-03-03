Кубок Гагарина: минское «Динамо» сыграет в гостях у СКА, «Салават Юлаев» — «Адмирал»
Матчи первого раунда ФОНБЕТ Кубка Гагарина.
Восточная конференция, 3 марта (четверг)
17.00. «Салават Юлаев» — «Адмирал»
Счет в серии: 0-1
19.30. «Ак Барс» — «Нефтехимик»
Счет в серии: 0-1
Западная конференция, 3 марта (четверг)
19.30. «Локомотив» — «Витязь»
Счет в серии: 0-1
19.30. СКА — «Динамо» Мн
Счет в серии: 0-1
Результаты всех матчей плей-офф КХЛ можно посмотреть по этой ссылке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
0 - 1
|0 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
1 - 0
|1 - 0
|
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
0 - 1
|0 - 1
|
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
1 - 0
|1 - 0
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
0 - 1
|0 - 1
|
Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
0 - 1
|0 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
0 - 1
|0 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
0 - 1
|0 - 1
Результаты / календарь
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
|3.03
|17:00
|
Сал. Юлаев – Адмирал
|- : -
|3.03
|19:30
|
Локомотив – Витязь
|- : -
|3.03
|19:30
|
Ак Барс – Нефтехимик
|- : -
|3.03
|19:30
|
СКА – Динамо Мн
|- : -
Новости