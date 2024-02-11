Морозов оценил организацию проведения первого матча КХЛ на «СКА-Арене»

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что первый матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге прошел замечательно с точки зрения организации.

11 февраля петербуржцы сыграли против «Сочи» на новой арене команды и одержали победу в этой встрече со счетом 8:1. На игре присутствовал 21481 зритель.

«Поздравляем СКА с новосельем, первый официальный матч на новой «СКА-Арене» прошел замечательно с точки зрения организации. Впечатления от арены отличные, как и во время Матча звезд КХЛ, который прошел здесь в декабре, это один из лучших стадионов в мире. Радует, что клубы лиги регулярно переезжают в новые дворцы: за последние два сезона они появились в Омске, Новосибирске и Санкт-Петербурге, продолжается строительство арен в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге», — приводит ТАСС слова Морозова.

СКА с 87 очками после 62 матчей лидирует в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Следующую игру петербуржцы проведут против «Лады». Встреча пройдет 13 февраля и начнется в 19.30 по московскому времени.