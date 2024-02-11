Филатов: «Решение по «Сибири» принято, пускай оно остается»

Бывший форвард молодежной сборной России Никита Филатов считает, что КХЛ должна оставить неизменным решение о наложении четырехочкового штрафа на «Сибирь» за превышение лимита на легионеров.

«Мне не нравится давать комментарии по неспортивным моментам. Я больше люблю обсуждать хоккейные ситуации, которые на льду происходят. Тут особо не о чем рассуждать. В моем понимании лучшее, что есть в остатке сезона, — это борьба за плей-офф на Востоке. «Сибирь» без этих четырех очков все еще в гонке. Решение уже принято, пускай оно остается таким, какое оно есть. А мы станем свидетелями крутой зарубы. Что касается того, правильно ли то, что у «Сибири» отобрали очки, то тут мнения разделились. Сколько людей, столько и мнений», — приводит «РБ Спорт» слова Филатова.

«Сибирь» допустила нарушение в первых четырех матчах текущего сезона ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — против «Авангарда», «Барыса» (играли дважды) и «Автомобилиста». По правилам лиги, клуб может заявить на игру только троих легионеров.