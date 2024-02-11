Рендулич сравнил обстановку на «СКА-Арене» с дворцом в Монреале

Нападающий СКА Борна Рендулич поделился впечатлениями от обстановки на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге.

11 февраля СКА провел первый матч в рамках ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ на новой арене команды. Петербуржцы сыграли против «Сочи» и одержали победу в этой встрече со счетом 8:1.

«Это действительно потрясающая арена, огромная, столько много болельщиков, которых мы уже видели во время разминки. Да, можно сказать, что сегодняшний результат в чем-то ушел в тень. Я пару раз играл в Монреале, когда там на трибунах было 20 тыс. человек. Болельщики громко скандировали и пели. Это схожие с сегодняшней ситуацией ощущения», — приводит ТАСС слова хоккеиста.

По информации пресс-службы КХЛ, на игре СКА — «Сочи» присутствовал 21481 зритель, что является новым рекордом посещаемости матчей лиги в закрытых помещениях.