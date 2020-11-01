Минское «Динамо» проиграло во второй встрече подряд

«Локомотив» обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:1.

Для команды из Ярославля эта победа стала второй подряд, минчане потерпели второе поражение кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Динамо» (Минск) — 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Голы: Осипов — 3 (Ткачев, Красковский), 27:03 — 1:0. Пяярви-Свенссон — 3 (бол., Алексеев, Аверин), 41:41 — 2:0. Козун — 7 (Спунер), 42:22 — 2:1. Коваленко — 3 (Рафиков, Мисюль), 51:57 — 3:1. Алексеев — 7 (Кудрявцев), 56:56 — 4:1.

Вратари: Паскуале — Тэйлор (56:49 — 56:56).

Штраф: 4 — 16.

Броски: 32 (10+11+11) — 19 (1+6+12).

Судьи: Бондарь, Соин.

1 ноября. Ярославль. «Арена-2000». 2061 зритель.