Минское «Динамо» продлило контракт с Когалевым
11:46
Минское «Динамо» объявило о продлении контракта с нападающим Александром Когалевым. Новое соглашение рассчитано на один сезон.
В прошлом сезоне 27-летний Когалев провел 27 матчей и набрал 3 (1+2) очка. Всего в КХЛ у него 127 матчей и 20 (10+10) очков.
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