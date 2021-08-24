Минское «Динамо» продлило контракт с Когалевым

Минское «Динамо» объявило о продлении контракта с нападающим Александром Когалевым. Новое соглашение рассчитано на один сезон.

В прошлом сезоне 27-летний Когалев провел 27 матчей и набрал 3 (1+2) очка. Всего в КХЛ у него 127 матчей и 20 (10+10) очков.