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«Автомобилист» победил «Локомотив» на Кубке губернатора Челябинской области

15:33
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«Автомобилист» в матче Кубка губернатора Челябинской области победил по буллитам «Локомотив» — 2:1. Победный бросок исполнил Георгий Белоусов.

Кубок губернатора Челябинской области

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Красковский — 4 (Буше, Мисюль), 17:25 — 0:1. Блэкер — 1 (бол., Мэйсек, Спунер), 29:40 — 1:1.

Победный буллит: Белоусов.

Вратари: Галкин — Паскуале.

Судьи: Бирин, Гофман.

24 августа. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.

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Роман Шишов все материалы автора

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