«Автомобилист» победил «Локомотив» на Кубке губернатора Челябинской области
15:33
«Автомобилист» в матче Кубка губернатора Челябинской области победил по буллитам «Локомотив» — 2:1. Победный бросок исполнил Георгий Белоусов.
Кубок губернатора Челябинской области
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Красковский — 4 (Буше, Мисюль), 17:25 — 0:1. Блэкер — 1 (бол., Мэйсек, Спунер), 29:40 — 1:1.
Победный буллит: Белоусов.
Вратари: Галкин — Паскуале.
Судьи: Бирин, Гофман.
24 августа. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.
Читайте также
Паралимпиада-2021 в Токио: где смотреть и какие каналы покажут, расписание соревнований сборной России
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю