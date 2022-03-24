Лука Каттани посетил хоккейный матч «Спартак» — СКА

Спортивный директор футбольного «Спартака» Лука Каттани посетил четвертый матч серии второго раунда Кубка Гагарина между красно-белыми и СКА.

СКА ведет в серии до четырех побед со счетом 2-1. Четвертый матч серии проходит в Москве на домашней арене «Спартака».

Каттани стал новым спортивным директором «Спартака» 21 декабря 2021 года. Последние пять сезонов он возглавлял скаутский отдел «ПСЖ».

Ранее специалист занимал пост спортивного директора «Палермо», а позже работал скаутом в «Челси», когда главным тренером лондонского клуба был Антонио Конте.