«Автомобилист» обыграл СКА и удвоил преимущество в серии
«Автомобилист» на выезде победил СКА во втором матче второго раунда плей-офф КХЛ — 3:1.
У гостей шайбы забросили Алексей Бывальцев, Стефан Да Коста и Степан Хрипунов. У хозяев гол забил Василий Глотов.
«Автомобилист» удвоил преимущество в серии второго раунда Кубка Гагарина — 2-0.
Серия переезжает в Екатеринбург. Третий матч состоится 21 марта. Начало — в 17.00 мск.
КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Второй матч
СКА (Санкт-Петербург) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
Голы: Бывальцев — 2 (мен., Осипов), 25:36 — 0:1. Да Коста — 1 (бол., Волк), 34:59 — 0:2. Глотов — 4 (Хайруллин, Сергеев), 44:50 — 1:2. Хрипунов — 1 (Обидин), 55:37 — 1:3.
Вратари: Серебряков (56:45) — Аликин.
Штраф: 12 — 6.
Броски: 34 (11+7+16) — 31 (7+19+5).
Судьи: Белов, Оскирко.
19 марта. Санкт-Петербург. СКА Арена.
Счет в серии: 0-2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала
|Счет в серии
|
СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
0 - 2
|0 - 2
|
Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
2 - 0
|2 - 0
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 2
|0 - 2
|
Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
0 - 2
|0 - 2
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|19.03
|17:00
|
Металлург Мг – Спартак
|1 : 0
|19.03
|19:30
|
СКА – Автомобилист
|1 : 3