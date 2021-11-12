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«Металлург» подписал пробный контракт с защитником Григорьевым

14:58
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«Металлург» объявил о заключении пробного контракта с защитником Михаилом Григорьевым.

Хоккеист будет выступать за команду под 5-м номером.

Публикация от ХК Металлург Магнитогорск (@hcmetallurg)

Последним клубом 30-летнего россиянина было московское «Динамо», где он выступал с 2019 по 2021 год. В сезоне-2020/21 Григорьев провел 18 матчей за «Динамо» в регулярном чемпионате, где набрал 4 (1+3) очка. В плей-офф хоккеист принял участие в 3 играх и не отличился результативными действиями.

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Иван Торопцев все материалы автора
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