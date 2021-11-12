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«Динамо» из Риги расторгло контракт с чешским вратарем. Его должен заменить Гудачек

«Динамо» из Риги расторгло контракт с чешским вратарем
15:57
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Голкипер Матвей Маховский покинул «Динамо» из Риги. Рижский клуб расторг контракт с 28-летним чехом, сообщает сайт КХЛ.

В этом сезоне Маховский дебютировал в КХЛ. Он успел провести в лиге только 6 матчей, в которых продемонстрировал коэффициент надежности 4,87, процент отраженных бросков — 83,0.

По информации «СЭ», в ближайшее время словацкий голкипер Юлиус Гудачек перейдет в рижское «Динамо».

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Иван Шитик все материалы автора
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