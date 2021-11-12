«Витязь» расторг контракт с Индрашисом

«Витязь» объявил об уходе нападающего Микса Индрашиса.

Контракт с 31-летним латышом разорван по обоюдному согласию.

Микс Индрашис покидает «Витязь».

Подмосковный клуб и нападающий Микс Индрашис расторгли контракт по соглашению сторон.

Благодарим за сотрудничество и желаем успеха!#МксИндрашис #ХКВитязь pic.twitter.com/ndZzgreKA4 — HC Vityaz (@hcvityaz_khl) November 12, 2021

Индрашис подписал контракт с «Витязем» в минувшее межсезонье, на его счету 12 (4+8) очков в 26 матчах за подмосковную команду. 11 ноября сообщалось, что хоккеист может продолжить карьеру в «Адмирале».