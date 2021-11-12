«Витязь» расторг контракт с Индрашисом
12:58
«Витязь» объявил об уходе нападающего Микса Индрашиса.
Контракт с 31-летним латышом разорван по обоюдному согласию.
Микс Индрашис покидает «Витязь».— HC Vityaz (@hcvityaz_khl) November 12, 2021
Подмосковный клуб и нападающий Микс Индрашис расторгли контракт по соглашению сторон.
Благодарим за сотрудничество и желаем успеха!#МксИндрашис #ХКВитязь pic.twitter.com/ndZzgreKA4
Индрашис подписал контракт с «Витязем» в минувшее межсезонье, на его счету 12 (4+8) очков в 26 матчах за подмосковную команду. 11 ноября сообщалось, что хоккеист может продолжить карьеру в «Адмирале».
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