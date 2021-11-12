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«Витязь» расторг контракт с Индрашисом

12:58
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«Витязь» объявил об уходе нападающего Микса Индрашиса.

Контракт с 31-летним латышом разорван по обоюдному согласию.

Индрашис подписал контракт с «Витязем» в минувшее межсезонье, на его счету 12 (4+8) очков в 26 матчах за подмосковную команду. 11 ноября сообщалось, что хоккеист может продолжить карьеру в «Адмирале».

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Иван Торопцев все материалы автора
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