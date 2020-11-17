«Металлург» победил «Барыс», Прохоркин забил гол и реализовал победный буллит

«Металлург» обыграл «Барыс» в регулярном чемпионате КХЛ — 2:1 Б. Николай Прохоркин забил единственную шайбу «Магнитки» с игры, а также реализовал победный буллит.

«Металлург» занимает шестое место в Восточной конференции, «Барыс» идет восьмым.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Нур-Султан) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Вароун — 1 (бол., Дитц, Старченко), 30:42 — 1:0. Прохоркин — 5 (Хлыстов, Плотников), 40:35 — 1:1.

Победный буллит: Прохоркин.

Вратари: Ортио — Олкинуора.

Штраф: 29 — 10.

Броски: 24 (7+7+6+4) — 42 (12+15+13+2).

Судьи: Белов, Оленин.

17 ноября. Нур-Султан. «Барыс-Арена». 0 зрителей.