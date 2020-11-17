«Металлург» победил «Барыс», Прохоркин забил гол и реализовал победный буллит
«Металлург» обыграл «Барыс» в регулярном чемпионате КХЛ — 2:1 Б. Николай Прохоркин забил единственную шайбу «Магнитки» с игры, а также реализовал победный буллит.
«Металлург» занимает шестое место в Восточной конференции, «Барыс» идет восьмым.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Барыс» (Нур-Султан) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Вароун — 1 (бол., Дитц, Старченко), 30:42 — 1:0. Прохоркин — 5 (Хлыстов, Плотников), 40:35 — 1:1.
Победный буллит: Прохоркин.
Вратари: Ортио — Олкинуора.
Штраф: 29 — 10.
Броски: 24 (7+7+6+4) — 42 (12+15+13+2).
Судьи: Белов, Оленин.
17 ноября. Нур-Султан. «Барыс-Арена». 0 зрителей.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2020-2021/?type=conference