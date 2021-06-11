Один из лучших бомбардиров чемпионата Швеции продолжит карьеру в «Торпедо»

Нападающий «Регле» Даниэль Заар продолжит карьеру в КХЛ. 27-летний швед в ближайшее время подпишет двухлетний контракт с «Торпедо», информирует официальный сайт нижегородского клуба.

Второй бомбардир и финалист Чемпионата Швеции Даниэль Заар — в Нижнем Новгороде! ?



Все о переходе шведского форварда в нашу команду ?? https://t.co/bgjZPhPDSG pic.twitter.com/8DQn3Xg51o — ХК Торпедо (@torpedonn) June 11, 2021

В минувшем сезоне Заар, выступая за «Регле», стал вторым бомбардиром чемпионата Швеции. Он набрал 50 (18+32) очков в 52 встречах.

Ранее права на Заара в КХЛ принадлежали «Локомотиву». 11 июня ярославский клуб обменял спортивные права на нападающего в «Торпедо» на денежную компенсацию.

1 мая стало известно, что лучший бомбардир прошедшего сезона и MVP чемпионата Швеции, Марек Хривик, стал игроком «Торпедо».