«Металлург» примет «Локомотив» во втором матче финальной серии Кубка Гагарина в субботу, 20 апреля. Игра состоится в спортивном комплексе «Арена Металлург» в Магнитогорске и начнется в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события противостояния «Металлург» — «Локомотив» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Бесплатно трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч ТВ», КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ. Также матчи плей-офф КХЛ транслирует онлайн-платформы «Кинопоиск» по платной подписке.

Жители Ярославля смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «Первый Ярославский». Для жителей Магнитогорска трансляция будет доступна на телеканале ТВ-ИН. Начало эфира — 15.40 по местному времени.

Первая игра финальной серии завершилась со счетом 2:1 в пользу магнитогорской команды.

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