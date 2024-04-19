Кудашов заработает 80 миллионов рублей в «Динамо»

Как стало известно «СЭ», главный тренер Алексей Кудашов по новому контракту с московским «Динамо» заработает 80 миллионов рублей за два года.

«Динамо» объявило о продлении контракта с Кудашовым в начале апреля. Новое соглашение с 52-летним специалистом действует до конца сезона 2025/2026.

«Динамо» заняло первое место в Западной конференции и стало обладателем Кубка континента. В плей-офф бело-голубые дошли до второго раунда, где уступили «Трактору» (0-4 в серии).