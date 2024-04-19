«Торпедо» подписало новый контракт с Шавиным

Форвард «Торпедо» Никита Шавин подписал новый контракт с клубом, сообщается на официальном сайте нижегородцев.

Двустороннее соглашение с 22-летним россиянином рассчитано на один год.

В текущем сезоне Шавин провел 48 матчей в ФОНБЕТ чемпионата КХЛ, в которых набрал 8 (2+6) очков. В пяти играх плей-офф не отметился результативными действиями.