«Барыс» в овертайме победил «Металлург»

«Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ переиграл «Металлург». Команда из Казахстана взяла верх в овертайме со счетом 4:3.

На восьмой секунде встречи форвард гостей Алихан Асетов открыл счет в игре. Таким образом, Асетов повторил рекорд Антона Бурдасова по времени самой быстрой шайбы, заброшенной в ворота «Металлурга».

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«Металлург» (Магнитогорск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 3:4 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 0:1)

Голы: Асетов — 4 (Вей), 0:08 — 0:1. Коростелев — 18 (Зернов, Карпов), 12:51 — 1:1. Лилья — 16 (Валк, Михайлис), 28:08 — 1:2. Лайпсик — 16 (Майе), 35:41 — 2:2. Сагадеев — 3 (Данияр, Юрчо), 36:29 — 2:3. Хультстрем — 4 (бол., Голдобин), 47:36 — 3:3. Вей — 11 (Лилья), 63:26 — 3:4.

Вратари: Олкинуора — Шутов.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 40 (3+14+21+2) — 33 (11+11+9+2).

Судьи: Гамалей, Спирин.

9 января. Магнитогорск. Арена-Металлург.