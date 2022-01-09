КХЛ: «Металлург» — «Барыс», «Витязь» — «Авангард» и другие матчи 9 января
09:15
9 января пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ.
«Адмирал» — «Спартак» (10.00 мск)
«Амур» — «Сибирь» (10.00)
«Металлург» — «Барыс» (15.30)
«Северсталь» — «Сочи» (17.00)
«Витязь» — «Авангард» (18.00)
«Динамо» Москва — «Нефтехимик» (18.00)
Матчи «Автомобилист» — «Локомотив» и СКА — ЦСКА были отменены.
Турнирные таблицы Западной и Восточной конференции — здесь //
Лучшие бомбардиры и снайперы сезона КХЛ //
Смотреть прямые трансляции матчей можно на сайте КХЛ
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