Бывший одноклубник Зарипова сравнил его карьеру с рыбалкой

Бывший нападающий «Ак Барса» Янне Песонен в интервью «СЭ» вспомнил историю о Данисе Зарипове, с которым играл в казанском клубе.

— Как-то у нас был тренировочный лагерь в Финляндии, предсезонные игры. И я позвал ребят порыбачить. Это очень известное в Финляндии место для рыбалки. Сначала она немного не шла, и Данис не поймал ни одной рыбы за весь день. Он был немного расстроен из-за этого. И я сказал одному из ребят: «Ты должен помочь Данису поймать рыбу, показать ему лучшее место».

Он очень терпеливый. После нескольких попыток ему все-таки удалось поймать рыбу. Какой он тогда был счастливый! Эта ситуация характеризует его как человека, который не сдается ни в чем. Он рыбачил до победного. Точно так же и в хоккее, идет до конца и никогда не сдается. Вот так можно проследить всю карьеру Даниса через одну рыбалку.

В сезоне-2009/10 Песонен и Зарипов выиграли с «Ак Барсом» Кубок Гагарина. Финн покинул клуб в ходе сезона-2014/15.

Полностью интервью с Янне Песоненом читайте на сайте «СЭ»