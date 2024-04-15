Серия «Металлурга» и «Автомобилиста» установила рекорд результативности полуфиналов Кубка Гагарина

Полуфинальная серия между «Металлургом» и «Автомобилистом» установила новый рекорд результативности на этой стадии Кубка Гагарина.

Клубы забросили 38-ю и 39-ю шайбы в седьмом матче.

Предыдущим лучшим результатом были 37 голов в полуфинальной серии между «Локомотивом» и «Атлантом» в сезоне-2010/11.

Счет в седьмом и решающем матче на данный момент 2:0 в пользу «Магнитки».