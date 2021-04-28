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Медведева посетила матч «Авангард» — ЦСКА

20:35
Евгения Медведева. Фото Никита Успенский., «СЭ»
Евгения Медведева. Фото Никита Успенский., «СЭ»
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева посетила шестой матч серии финала Кубка Гагарина между «Авангардом» и ЦСКА. Она не только пришла на игру, но и стала гостем студии во время трансляции.

Омский клуб ведет в серии со счетом 3-2 и имеет шанс выиграть первый чемпионский титул в рамках КХЛ и второй — в истории отечественного хоккея.

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры