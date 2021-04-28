Защитник «Авангарда» Максим Гончаров применил жесткий силовой прием против нападающего ЦСКА Андрея Светлакова в первом периоде шестого матча финала Кубка Гагарина. Это привело к потасовке на льду.

Светлаков не сразу смог подняться со льда. Но он смог продолжить встречу.