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«Авангард» — ЦСКА: после жесткого силового приема Гончарова началась потасовка

19:28
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Защитник «Авангарда» Максим Гончаров применил жесткий силовой прием против нападающего ЦСКА Андрея Светлакова в первом периоде шестого матча финала Кубка Гагарина. Это привело к потасовке на льду.

Светлаков не сразу смог подняться со льда. Но он смог продолжить встречу.

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры