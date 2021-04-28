«Авангард» — ЦСКА: после жесткого силового приема Гончарова началась потасовка
19:28
Защитник «Авангарда» Максим Гончаров применил жесткий силовой прием против нападающего ЦСКА Андрея Светлакова в первом периоде шестого матча финала Кубка Гагарина. Это привело к потасовке на льду.
Светлаков не сразу смог подняться со льда. Но он смог продолжить встречу.
Читайте также
«Это не «Авангард» выиграл, а мы проиграли». Бурмистров — о финале «Востока», новом контракте и легионерах
4
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю