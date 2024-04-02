Майоров: «Работа судей — не дело Медведева. В КХЛ есть руководители, которые должны с этим разбираться»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров в разговоре с «СЭ» прокомментировал заявление председателя совета директоров СКА Александра Медведева о необходимости провести анализ судейской работы в КХЛ.

1 апреля лига оштрафовала петербургский клуб на 500 тысяч рублей за критику судейства Медведевым. 2 апреля пресс-служба СКА сообщила, что опротестует наложенный штраф.

«Работа судей — не его дело. В КХЛ есть руководители, которые должны с этим разбираться и принимать решения. Пусть Александр Медведев руководит СКА и делает так, чтобы его клуб не вылетал в первом раунде», — сказал Майоров «СЭ».

26 марта Медведев раскритиковал судейство КХЛ в пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина с «Автомобилистом» (4:5). Армейский клуб уступил своему сопернику со счетом 1-4 и вылетел из плей-офф.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ красно-синие заняли второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 95 очков в 68 встречах. В первом раунде Кубка Гагарина команда из Санкт-Петербурга обыграла «Торпедо» (4-1).

(Савелий Максимцев)